Al via il 16esimo concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialli i requisiti

Il bando del 16esimo concorso per 898 allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri è stato pubblicato il 16 aprile, dopo che il Ministero della Difesa ha annunciato il nuovo ciclo di assunzioni. La scelta mira a rinnovare l’organico delle forze di sicurezza, offrendo a giovani tra i 17 e i 26 anni la possibilità di entrare in servizio. Il concorso prevede prove scritte, fisiche e attitudinali, e si rivolge a chi desidera intraprendere una carriera stabile e impegnativa. La domanda di iscrizione si chiude il 15 maggio.

Pubblicato ufficialmente il bando rivolto ai giovani di età compresa tra i 17 e i 26 anni, le candidature potranno essere presentate dal 18 febbraio al 19 marzo Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente online, dal 18 febbraio al 19 marzo, attraverso il sito ufficiale www.carabinieri.it nella sezione dedicata ai concorsi. L’iter selettivo prevede diverse prove: test scritto di preselezione, elaborato di composizione italiana, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, fino alla prova orale conclusiva. Entrare nell’Arma significa far parte di un’Istituzione storica, fondata su valori di legalità, disciplina e servizio; i futuri marescialli saranno chiamati a operare nelle molteplici articolazioni dell’organizzazione, dai reparti territoriali a quelli speciali, presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Carabinieri, al via il 16° concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialliIl 16° concorso per reclutare 898 allievi marescialli è stato annunciato dall’Arma dei Carabinieri, che mira a rafforzare il suo organico. Aperto il 16° concorso per 898 Allievi Marescialli dei CarabinieriIl 16° concorso per 898 Allievi Marescialli dei Carabinieri è stato aperto, con la scadenza il 19 marzo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Premio Strega, al via con i primi sedici candidati: i nomi; ?Valderice, al via diserbatura in altre 16 strade; Sedici panetti di hashish e cocaina nel covo stupefacente di due ventenni; Task force per via Roma: Polizia locale e volontari, così presidieremo la città. CC: al via 16esimo concorso reclutamento di quasi 900 allievi marescialliSe vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell’Arma dei Carabinieri, questo è il momento, da oggi, 18 febbraio, al 19 marzo, è possibile candidarsi per il concorso allievi marescialli dell ... avionews.it Carabinieri: al via il 16esimo concorso per il reclutamento di 898 Allievi MarescialliCONCORSO - Un’opportunità di crescita personale e professionale per 898 giovani, tra i 17 ed i 26 anni, che vogliano mettersi al servizio della collettività, beneficiando di una formazione di alto liv ... cronachefermane.it