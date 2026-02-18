Carabinieri al via il 16° concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialli
Il 16° concorso per reclutare 898 allievi marescialli è stato annunciato dall’Arma dei Carabinieri, che mira a rafforzare il suo organico. La decisione deriva dalla necessità di sostituire i militari in pensione e di rispondere alle crescenti richieste di sicurezza. Dal 18 febbraio al 19 marzo, i giovani interessati possono inviare la loro candidatura online, con un modulo semplice e accessibile. La selezione prevede prove pratiche e teoriche, e molte opportunità di crescita professionale attendono i partecipanti. La prima fase si apre tra pochi giorni.
Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo, attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi “Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell’Arma dei Carabinieri, questo è il momento!”, dal 18 febbraio al 19 marzo, è possibile candidarsi per il concorso Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Un’opportunità di crescita personale e professionale per 898 giovani, tra i 17 ed i 26 anni, che vogliano mettersi al servizio della collettività, beneficiando di una formazione di alto livello e conseguendo una laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
