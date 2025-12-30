Conclusi i lavori al piazzale della chiesa de Le Celle
Il Comune di Cortona ha completato i lavori di riqualificazione del piazzale della chiesa dell’Eremo de Le Celle. L’intervento ha riguardato miglioramenti strutturali e estetici, finalizzati a valorizzare l’area e garantire maggiore sicurezza e fruibilità per i visitatori. La riqualificazione si inserisce nel progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e naturale del territorio.
Il Comune di Cortona ha concluso le opere di riqualificazione del piazzale della chiesa dell’Eremo de Le Celle. L’intervento ha avuto come obiettivo la messa in sicurezza, la riqualificazione e valorizzazione dello spazio e della rampa di collegamento con la strada comunale.L’intervento ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
