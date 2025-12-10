Biogem Musica ad Ariano Irpino il concerto del quartetto Adorno

Ariano Irpino ospita il concerto del quartetto Adorno, inserito nella rassegna Biogem Musica dedicata alla memoria di Paolo Isotta. L’evento, ideato e diretto dal Maestro Nazzareno Carusi, si svolge presso la sede dell’istituto Biogem, offrendo un momento di musica e riflessione in vista delle festività natalizie.

