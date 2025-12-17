Al Teatro Metamorfosi di Rutigliano un tributo ad Ennio Morricone | spettacolo-concerto di musica immagini e parole

Al Teatro Metamorfosi di Rutigliano si prepara un evento imperdibile: un tributo dedicato a Ennio Morricone, che unisce musica, immagini e parole in un concerto-spettacolo di grande impatto artistico e culturale. Un’occasione unica per immergersi nel mondo del grande compositore, in un appuntamento che promette emozioni intense e suggestioni indimenticabili, in programma sabato 20 dicembre alle ore 21.

Il Teatro Metamorfosi di Rutigliano annuncia il terzo spettacolo in cartellone della stagione con un appuntamento di straordinario valore artistico e culturale, in programma sabato 20 dicembre alle ore 21. Sul palcoscenico andrà in scena "Ennio Morricone Inseguendo quel suono", uno.

