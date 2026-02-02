Benzema Al-Hilal terremoto in Saudi Pro League! Il francese ‘tradisce’ l’Al-Ittihad e va da Inzaghi È fatta ecco i dettagli

Karim Benzema cambia squadra e lascia l’Al-Ittihad per approdare all’Al-Hilal di Inzaghi. La mossa sorprende il calcio saudita e scuote gli equilibri della Saudi Pro League. Il francese ha deciso di abbandonare il club che aveva appena salutato e di firmare con la nuova squadra, in un trasferimento che fa discutere tifosi e addetti ai lavori.

