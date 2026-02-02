Benzema Al-Hilal terremoto in Saudi Pro League! Il francese ‘tradisce’ l’Al-Ittihad e va da Inzaghi È fatta ecco i dettagli
Karim Benzema cambia squadra e lascia l’Al-Ittihad per approdare all’Al-Hilal di Inzaghi. La mossa sorprende il calcio saudita e scuote gli equilibri della Saudi Pro League. Il francese ha deciso di abbandonare il club che aveva appena salutato e di firmare con la nuova squadra, in un trasferimento che fa discutere tifosi e addetti ai lavori.
Approfondimenti su Benzema Al Hilal
Benzema ha deciso il suo futuro! Bomba dalla Saudi Pro League, ecco dove giocherà il francese nella prossima stagione
Karim Benzema ha scelto il suo prossimo club, confermando il trasferimento alla Saudi Pro League.
Saudi Pro League, Al-Hilal di Inzaghi ancora imbattuto dopo 15 gare in stagione! Successo in dieci contro l’Al-Fateh dell’ex Inter e primo posto in attesa di CR7
Ultime notizie su Benzema Al Hilal
Karim Benzema, sgarbo alla Juventus: l'attaccante va verso l'Al Hilal di InzaghiKarim Benzema è in rotta con l'Al Ittihad, ma alla fine l'attaccante resta in Arabia Saudita: pronto l'approdo all'Al Hilal di Inzaghi. Rifiutata la Juventus ... sport.virgilio.it
Benzema, svolta per il giocatore accostato alla Juve, sta firmando con questa squadra. Ecco tutti i dettagliBenzema, la suggestione Juventus non si trasforma in realtà per il francese. Il giocatore è un passo dalla firma con l’Al-Hilal. I dettagli Il calciomercato arabo continua a regalare colpi di scena. A ... juventusnews24.com
