Con l' autocarro finisce contro un' auto parcheggiata e se ne va | i vigili lo fermano e scattano le sanzioni
Un autocarro ha urtato un’auto parcheggiata e ha proseguito la corsa senza fermarsi, creando scompiglio in via Roma. La polizia locale, che stava passando in quel momento, ha notato l’incidente e ha inseguito il veicolo. Dopo alcuni metri, gli agenti sono riusciti a bloccare il conducente, che ha mostrato segni di nervosismo. Il veicolo è stato sottoposto a controlli e sono state emesse le sanzioni previste per chi fugge dopo un incidente. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti.
Urta un’auto parcheggiata e invece di fermarsi prosegue. Ma proprio in quel momento stava transitando una pattuglia della polizia locale che ha seguito e fermato il conducente. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio a Brugherio. Erano circa le 16.45 quando una pattuglia, transitando lungo via San Giovanni Bosco, ha visto l’incidente. Il conducente dell’autocarro – poi identificato in un 60enne residente in provincia di Bergamo – aveva urtato e danneggiato un’auto parcheggiata. L’uomo, invece di fermarsi, ha proseguito. La pattuglia lo ha seguito e fermato all’imbocco di via San Francesco.🔗 Leggi su Monzatoday.it
