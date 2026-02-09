Si attacca al campanello della vittima e non se ne va | scattano le manette per il 60enne

Si è presentato di nuovo sotto casa, nonostante il divieto di avvicinarsi. I vicini hanno chiamato la polizia, che ha arrestato un 60enne ormai noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha continuato a suonare il campanello, ignorando le proteste e le richieste di andarsene. Gli agenti sono intervenuti e lo hanno portato via, confermando ancora una volta il suo atteggiamento ostinato.

Nonostante avesse il divieto assoluto di avvicinarsi a lei, ieri sera si è presentato di nuovo sotto casa sua, in pieno centro a Faenza, e ha iniziato a suonare il campanello con insistenza, senza alcuna intenzione di andarsene. Sono stati minuti di paura per la donna, che vedendo tornare il suo.

