Ciampino bus fuori controllo finisce contro un’auto parcheggiata | paura in piazza Luigi Rizzo

Momenti di paura a Ciampino nella mattinata di giovedì 18 dicembre, quando un autobus ha perso il controllo e si è schiantato contro un’auto parcheggiata in piazza Luigi Rizzo. L’incidente ha suscitato apprensione tra i passanti e i residenti, mentre le autorità intervenivano per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

© Romadailynews.it - Ciampino, bus fuori controllo finisce contro un'auto parcheggiata: paura in piazza Luigi Rizzo Momenti di apprensione nella mattinata di giovedì 18 dicembre a Ciampino, dove un autobus si è improvvisamente sfrenato andando a schiantarsi contro un'auto in sosta. L'episodio si è verificato in piazza Luigi Rizzo, a pochi passi dal centro cittadino. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo – utilizzato per il collegamento con l'aeroporto "Giovan Battista Pastine" e in quel momento privo di passeggeri – avrebbe perso improvvisamente il sistema di frenata. Il bus ha iniziato a muoversi da solo, urtando alcuni parapedonali e danneggiando la segnaletica stradale, prima di terminare la corsa contro una Mercedes parcheggiata.

