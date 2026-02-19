Con l’auto contro un pullman a Pesaro | automobilista gravissimo

Un’auto si è schiantata contro un pullman a Pesaro, causando gravi ferite all’automobilista. L’incidente è avvenuto a Ponte Armellina, probabilmente a causa di un errore di guida. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il ferito in ospedale con l’elisoccorso. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. La Polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.

Pesaro, 19 febbraio 2026 – Ancora un incidente tra un’auto e un pullman, questa volta è accaduto a Ponte Armellina: l’automobilista elitrasportato a Torrette, e la strada è rimasta chiusa per ore. Lo schianto è avvenuto a poche ore di distanza da quello che ha coinvolto uno scuolabus con venti bambini a bordo. Paura nel primo pomeriggio a Ponte Armellina, in località Trasanni: un’auto si è scontrata con un pullman. L’impatto è stato violento al punto da richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco per liberare il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

