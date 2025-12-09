Auto contro pullman un morto e feriti

Un incidente stradale avvenuto questa mattina a Maniago, in provincia di Pordenone, ha coinvolto un'auto e un pullman, causando un morto e diversi feriti. La tragedia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini.

9.12 Un automobilista morto e alcuni ragazzi feriti,ma in modo fortunatamente lieve, in un incidente stamane a Maniago, in provincia di Pordenone. Sulla Regionale 464, un'auto si è scontrata frontalmente con la corriera del mattino, che portava studenti e qualche pendolare. Morto sul colpo il guidatore dell'auto e feriti 5 o 6 ragazzi,tutti portati in ospedale a Pordenone. Vigili del fuoco al lavoro: l'autista del pullman è rimasto incastrato fra le lamiere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Auto contro pullman di studenti a Maniago, morto il conducente. Ragazzi feriti - Maniago, 9 dicembre 2025 – Paura a bordo di un pullman pieno di studenti e pendolari rimasto coinvolto in un incidente stradale questa mattina sulla Sr464 a Maniago. Riporta quotidiano.net