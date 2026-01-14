Zara e Mike Tindall sono volati in Australia per il torneo di polo Magic Millions Felici e innamorati C' era anche il migliore amico di Harry

Zara e Mike Tindall sono recentemente arrivati in Australia per partecipare al torneo di polo Magic Millions. La coppia, nota per la sua complicità, si è mostrata felice e affiatata durante il viaggio. Tra loro, anche il migliore amico di Harry. Per Zara e Mike, il mese dell’amore non è febbraio, ma un momento speciale vissuto tra passione e condivisione.

Altro che febbraio con San Valentino. Per Zara e Mike Tindall il mese dell’amore per eccellenza è un altro. È a gennaio, infatti, che i due volano sempre in Australia per trascorrere qualche giorno senza figli. Una fuga di coppia, da veri piccioncini, complice un’importante competizione equestre in calendario dall’altra parte del mondo all’inizio di ogni anno. Zara e Mike Tindall: fuga d’amore in Australia. Come accade ogni volta che inizia un nuova calendario, anche nel 2026 Zara, 44 anni, e Mike Tindall, 47, sono stati avvistati mentre trascorrevano una vacanza da soli in Australia. Zara e Mike Tindall sereni più che mai in Australia lo scorso 13 gennaio (foto Getty Images) È lungo la Gold Cost che, dopo Capodanno, si svolge sempre il torneo di polo Magic Millions – Zara ne è madrina – e, come da tradizione, anche quest’anno la figlia della principessa e il marito non hanno voluto perdersi l’evento. 🔗 Leggi su Amica.it

