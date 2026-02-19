Comunità Europea dello Sport 2026 | a Bruxelles premiato il percorso che unisce tre comuni veneti
Il progetto “Comunità Europea dello Sport 2026” ha premiato venerdì 27 febbraio a Zero Branco i tre comuni veneti di Trebaseleghe, Zero Branco e Martellago. La cerimonia si svolge alle 20.30 e segna l’assegnazione ufficiale della bandiera che riconosce il percorso condiviso per promuovere lo sport tra le comunità locali. La decisione arriva dopo mesi di iniziative e collaborazioni tra i paesi coinvolti, che puntano a rafforzare il ruolo dello sport come strumento di coesione sociale. La cerimonia si svolge presso la sala consiliare di Zero Branco.
Trebaseleghe, Zero Branco e Martellago saranno protagonisti venerdì 27 febbraio alle 20.30 a Zero Branco della cerimonia di inaugurazione e consegna ufficiale della bandiera che attesta il riconoscimento di “Comunità Europea dello Sport 2026”. L’evento si terrà nella sala di Villa Guidini e riunirà istituzioni e mondo associativo sportivo del territorio per celebrare il titolo conferito da ACES Europe. «Per la nostra città di Trebaseleghe, capofila del progetto», spiega il vicesindaco e assessore allo Sport, Francesca Pizziolo, che ha coordinato il progetto. «Questa iniziativa conferma la capacità di collaborazione tra Amministrazioni e realtà sportive locali.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Trebaseleghe premiata insieme a Zero Branco e Martellago: sono Comunità Europea dello Sport 2026Trebaseleghe, Zero Branco e Martellago sono state riconosciute come Comunità Europea dello Sport 2026.
La Puglia è ufficialmente ‘Regione Europea dello Sport 2026’La Puglia è stata ufficialmente riconosciuta come ‘Regione Europea dello Sport 2026’ durante una cerimonia all’Emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Corciano, Castiglione e Passignano: presentati i calendari sportivi della Comunita' europea dello sport; Perugia si muove, dentro il dossier della Capitale Europea dello sport 2028; Presentati a Perugia i calendari sportivi 2026 di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno. Al via l'anno europeo dello sport per la Comunità europea dello sport; I comuni del Trasimeno protagonisti dell'anno europeo dello sport.
Presentati a Perugia i calendari sportivi 2026 di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno. Al via l'anno europeo dello sport per la Comunità europea dello sport(UNWEB) – Perugia, Sono stati presentati questa mattina, nella sala Fiume di palazzo Donini a Perugia, i calendari degli eventi sportivi 2026 dei Comuni di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano ... umbrianotizieweb.it
I comuni del Trasimeno protagonisti dell'anno europeo dello sportSono stati presentati, nella sala Fiume di palazzo Donini a Perugia, i calendari degli eventi sportivi 2026 dei Comuni di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno, nell'ambito dell'av ... ansa.it
