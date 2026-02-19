Comunità Europea dello Sport 2026 | a Bruxelles premiato il percorso che unisce tre comuni veneti

Il progetto “Comunità Europea dello Sport 2026” ha premiato venerdì 27 febbraio a Zero Branco i tre comuni veneti di Trebaseleghe, Zero Branco e Martellago. La cerimonia si svolge alle 20.30 e segna l’assegnazione ufficiale della bandiera che riconosce il percorso condiviso per promuovere lo sport tra le comunità locali. La decisione arriva dopo mesi di iniziative e collaborazioni tra i paesi coinvolti, che puntano a rafforzare il ruolo dello sport come strumento di coesione sociale. La cerimonia si svolge presso la sala consiliare di Zero Branco.

Trebaseleghe, Zero Branco e Martellago saranno protagonisti venerdì 27 febbraio alle 20.30 a Zero Branco della cerimonia di inaugurazione e consegna ufficiale della bandiera che attesta il riconoscimento di “Comunità Europea dello Sport 2026”. L’evento si terrà nella sala di Villa Guidini e riunirà istituzioni e mondo associativo sportivo del territorio per celebrare il titolo conferito da ACES Europe. «Per la nostra città di Trebaseleghe, capofila del progetto», spiega il vicesindaco e assessore allo Sport, Francesca Pizziolo, che ha coordinato il progetto. «Questa iniziativa conferma la capacità di collaborazione tra Amministrazioni e realtà sportive locali.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Trebaseleghe premiata insieme a Zero Branco e Martellago: sono Comunità Europea dello Sport 2026Trebaseleghe, Zero Branco e Martellago sono state riconosciute come Comunità Europea dello Sport 2026.

La Puglia è ufficialmente ‘Regione Europea dello Sport 2026’La Puglia è stata ufficialmente riconosciuta come ‘Regione Europea dello Sport 2026’ durante una cerimonia all’Emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.