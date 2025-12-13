Trebaseleghe premiata insieme a Zero Branco e Martellago | sono Comunità Europea dello Sport 2026

Trebaseleghe, Zero Branco e Martellago sono state riconosciute come Comunità Europea dello Sport 2026. La delegazione dei tre comuni ha partecipato a Bruxelles, il 11 dicembre, alla cerimonia organizzata da ACES Europe, ricevendo un prestigioso premio che celebra l’impegno nel promuovere lo sport e l’attività fisica a livello comunitario.

Una delegazione delle Amministrazioni comunali di Trebaseleghe, Zero Branco e Martellago, si è recata giovedì 11 dicembre a Bruxelles per ritirare il prestigioso riconoscimento nell’ambito della cerimonia promossa da ACES Europe, associazione no profit con sede nella capitale europea che ogni. Padovaoggi.it Trebaseleghe premiata insieme a Zero Branco e Martellago: sono Comunità Europea dello Sport 2026 - Pizziolo: «Le associazioni sportive sono il vero motore dei nostri comuni» ... padovaoggi.it

PREMIO AMICI DELLA ZIP 2011 - SAN GABRIELE spa, segnalata per l'imprenditoria giovanile

Video PREMIO AMICI DELLA ZIP 2011 - SAN GABRIELE spa, segnalata per l'imprenditoria giovanile Video PREMIO AMICI DELLA ZIP 2011 - SAN GABRIELE spa, segnalata per l'imprenditoria giovanile