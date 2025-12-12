La Puglia è ufficialmente ‘Regione Europea dello Sport 2026’

La Puglia è stata ufficialmente riconosciuta come ‘Regione Europea dello Sport 2026’ durante una cerimonia all’Emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles. La nomina è stata confermata con la firma del documento Aces da parte del vicepresidente Raffaele Piemontese, alla presenza di rappresentanti istituzionali, segnando un importante riconoscimento per la regione nel campo dello sport.

