Don Ravagnani ex sacerdote influencer | Desidero ancora udire Dio senza obbligo di celebrare messa

Don Ravagnani, ex sacerdote e influencer, torna a parlare dopo aver lasciato il sacerdozio due mesi fa. In un post, dice di voler continuare a ascoltare Dio senza sentirsi obbligato a celebrare messa. Ravagnani, noto per la sua forte presenza online, si apre su come la sua fede resti viva anche senza il ruolo di sacerdote.

**Don Ravagnani, l’ex prete influencer, vuole ancora ascoltare Dio senza obbligo di celebrare messa** A due mesi dal lascio del sacerdozio, l’ex vicario parrocchiale don Marco Ravagnani, noto per aver creato un’identità personale e influentissima nel mondo delle influencer, ha pubblicato una riflessione profonda sulla sua esperienza religiosa: “Voglio ancora ascoltare Dio senza l’obbligo di dire messa”. Un’affermazione che tocca il nocciolo della sua decisione, ormai definitiva, di lasciare l’ordine religioso. L’uomo, ormai fuori dalla Chiesa, continua a cercare la propria identità spirituale in un contesto sempre più critico, in cui la pratica religiosa non è più l’unica via per comprendere la fede.🔗 Leggi su Ameve.eu

Don Alberto Ravagnani, il sacerdote brianzolo diventato influencer, ha annunciato di aver lasciato il sacerdozio.

Don Alberto Ravagnani sulla scelta di lasciare il sacerdozio: «La vita da prete non mi bastava più. Il treno resta lo stesso, cambiano i binari»Don Alberto Ravagnani racconta le ragioni della sua scelta di lasciare il sacerdozio: «Il treno resta lo stesso, cambiano i binari». La fede resta, cambia il cammino ... famigliacristiana.it

Don Ravagnani, il sacerdote brianzolo influencer, non è più preteDon Alberto Ravagnani, conosciuto anche come Don Rava, non è più prete. Il sacerdote nato e cresciuto a Brugherio e diventato famoso in tutta Italia grazie al suo seguito social, ha infatti deciso d ... monzatoday.it

PRETE INFLUENCER DON ALBERTO RAVAGNANI LASCIA IL SACERDOZIO, DON GIUSEPPE CALABRESE: “LASCIARE IL MINISTERO SACERDOTALE NON È MAI UNA SCELTA PRESA CON LEGGEREZZA” facebook

Rompe il silenzio Don Alberto Ravagnani e torna sui social, che lo hanno decretato in passato 'prete influencer', per spiegare la decisione di lasciare il ministero sacerdotale, ufficializzata domenica dalla Diocesi di Milano. Un passaggio del video del 32enn x.com