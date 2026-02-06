Don Ravagnani ex sacerdote influencer | Desidero ancora udire Dio senza obbligo di celebrare messa

6 feb 2026

Don Ravagnani, ex sacerdote e influencer, torna a parlare dopo aver lasciato il sacerdozio due mesi fa. In un post, dice di voler continuare a ascoltare Dio senza sentirsi obbligato a celebrare messa. Ravagnani, noto per la sua forte presenza online, si apre su come la sua fede resti viva anche senza il ruolo di sacerdote.

**Don Ravagnani, l’ex prete influencer, vuole ancora ascoltare Dio senza obbligo di celebrare messa** A due mesi dal lascio del sacerdozio, l’ex vicario parrocchiale don Marco Ravagnani, noto per aver creato un’identità personale e influentissima nel mondo delle influencer, ha pubblicato una riflessione profonda sulla sua esperienza religiosa: “Voglio ancora ascoltare Dio senza l’obbligo di dire messa”. Un’affermazione che tocca il nocciolo della sua decisione, ormai definitiva, di lasciare l’ordine religioso. L’uomo, ormai fuori dalla Chiesa, continua a cercare la propria identità spirituale in un contesto sempre più critico, in cui la pratica religiosa non è più l’unica via per comprendere la fede.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

