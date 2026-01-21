Comunicato Stampa | Quinta commissione ha iniziato esame Relazione sociosanitaria Regione Veneto anno 2025

La Quinta commissione consiliare permanente, dedicata alle politiche sociosanitarie, ha avviato l’esame della Relazione sociosanitaria della Regione Veneto per l’anno 2025. La riunione si è svolta oggi, a palazzo Ferro Fini, segnando il primo incontro ufficiale dopo l’insediamento e le nomine del presidente, del vicepresidente e del segretario avvenute lo scorso 12 gennaio.

(Arv) Venezia, 21 gennaio 2026 La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, si è riunita oggi, a palazzo Ferro Fini, per la prima volta dopo l'insediamento ufficiale e la contestuale nomina, lunedì 12 gennaio us, del presidente, del vicepresidente e del segretario. Nella seduta odierna, alla presenza degli assessori regionali alla Sanità, Gino Gerosa, e ai Servizi Sociali, Paola Roma, la commissione, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), ha iniziato l'esame della Relazione sociosanitaria della Regione del Veneto, anno 2025; oggetto di valutazione, da parte dei commissari, i dati del 2024.

