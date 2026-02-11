Comunicato Stampa | Quinta commissione acquisisce informazioni sulla situazione del personale sanitario regionale

La Quinta commissione consiliare ha ascoltato oggi l’assessore Gino Gerosa sulla situazione del personale sanitario in regione. La riunione si è concentrata sui numeri e sulle criticità che riguarda medici, infermieri e tutto il personale in servizio. La commissione vuole capire meglio come migliorare le condizioni di lavoro e garantire servizi più efficienti ai cittadini.

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, nel corso della seduta odierna ha acquisito informazioni sulla situazione del personale sanitario regionale. È stato attenzionato il problema della carenza di professionisti sanitari, analizzando le principali cause: l'invecchiamento della forza lavoro; il disagio mentale diffuso e il burn out del personale post-pandemia; le grandi dimissioni; i fenomeni migratori; la numerosità e la ridotta attrattività delle professioni sanitarie, con la polarizzazione verso alcune specializzazioni mediche; un contesto formativo e contrattuale frammentato; la crescente complessità della domanda di salute.

