Comunicato Stampa | Assetto organizzativo e pianificatorio interventi e servizi sociali

La commissione ha esaminato lo stato di attuazione della normativa regionale, causato dai crescenti bisogni sociali nelle comunità locali. Durante l'incontro, sono stati evidenziati i ritardi nelle consegne dei servizi sociali e le difficoltà di coordinamento tra enti. Un esempio concreto riguarda le case di riposo, che segnalano lunghe attese per le risposte alle richieste di assistenza. La discussione si è concentrata su come migliorare l’organizzazione e la pianificazione degli interventi sociali. La riunione si è conclusa con l’approvazione di nuove strategie operative.

I lavori della commissione hanno analizzato lo stato di attuazione della succitata normativa regionale. Ricordiamo che, con D.G.R. n. 284 del 24 marzo 2025, la Giunta regionale ha rideterminato gli assetti territoriali degli Ambiti Territoriali Sociali, con riferimento ai territori delle province di Padova e Verona, come previsto dalla legge istitutiva degli ATS, in modifica della D.G.R. n. 11912020.