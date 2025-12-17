Montagna Calderoli | I comuni esclusi fino ad oggi hanno impropriamente tolto risorse

Il ministro Roberto Calderoli annuncia che la nuova classificazione dei comuni montani diventerà realtà, dopo aver evidenziato come alcune aree finora escluse abbiano indebitamente privato di risorse le zone di montagna. Una svolta che punta a garantire più equità e sostegno alle comunità montane, rafforzando il ruolo delle aree più svantaggiate del nostro Paese.

Calderoli: mille Comuni non saranno piu’ montani? Sono quelli che hanno sottratto risorse - L'Uncem lancia un appello a non litigare, ma l'Emilia- dire.it

Comuni montani: la riforma di Calderoli esclude dai benefici Baiso, Canossa e Viano. VIDEO - CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) – Un taglio alla montagna, con il metro in mano: in base ai nuovi criteri definiti dal ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli, 1. reggionline.com

Editoriale. L'ennesimo colpo dello specialista

Roberto Calderoli. . Questa mattina alla Camera per parlare in question time di riforma della Montagna e del nuovo regolamento per fissare criteri che definiscano oggettivamente le Terre alte. Un’occasione utile per ribadire un concetto semplice: non c’è ness - facebook.com facebook

E-R, 'sulla montagna Calderoli fa una riforma contro l'Appennino'. Baruffi, 'algoritmo truffaldino, norme pensate solo per le Alpi' #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.