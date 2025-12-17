Montagna Calderoli | I comuni esclusi fino ad oggi hanno impropriamente tolto risorse
Il ministro Roberto Calderoli annuncia che la nuova classificazione dei comuni montani diventerà realtà, dopo aver evidenziato come alcune aree finora escluse abbiano indebitamente privato di risorse le zone di montagna. Una svolta che punta a garantire più equità e sostegno alle comunità montane, rafforzando il ruolo delle aree più svantaggiate del nostro Paese.
Andrà fino in fondo il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli: la nuova classificazione dei comuni montani sarà realtà. Per la provincia di Piacenza arriva una bella stangata: Alta Val Tidone, Bobbio, Cortebrugnatella, Piozzano, Travo, Bettola, Gropparello e Vernasca non potranno più. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: "Stesse carenze, il futuro è oggi. I Comuni hanno spazio di manovra"
Leggi anche: Sono oltre 88.500 le donne che le hanno subite e che oggi vivono nel nostro Paese, nelle nostre comunità, nei nostri quartieri. Molte di loro non avevano mai avuto il coraggio di parlarne. Fino a oggi
Calderoli contro i «finti» Comuni montani: «Riconosciuti solo con il 25% di territorio sopra i 600 metri»; Quand’è che un comune è montano? Ecco le nuove regole annunciate da Calderoli; La legge sulla montagna, è derby Alpi-Appennino: “Così si favorisce il Nord”; Fondi per la montagna, è scontro sui nuovi criteri: Così si taglia il 40% dei Comuni in Emilia-Romagna.
Montagna, Calderoli: «I comuni esclusi fino ad oggi hanno impropriamente tolto risorse» - Il ministro interviene in Parlamento e conferma il taglio dei contributi a mille comuni: «Vogliamo una classificazione dei comuni montani che consenta un'equa distribuzione delle risorse finanziarie» ... ilpiacenza.it
Calderoli: mille Comuni non saranno piu’ montani? Sono quelli che hanno sottratto risorse - L'Uncem lancia un appello a non litigare, ma l'Emilia- dire.it
Comuni montani: la riforma di Calderoli esclude dai benefici Baiso, Canossa e Viano. VIDEO - CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) – Un taglio alla montagna, con il metro in mano: in base ai nuovi criteri definiti dal ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli, 1. reggionline.com
Editoriale. L'ennesimo colpo dello specialista
Roberto Calderoli. . Questa mattina alla Camera per parlare in question time di riforma della Montagna e del nuovo regolamento per fissare criteri che definiscano oggettivamente le Terre alte. Un’occasione utile per ribadire un concetto semplice: non c’è ness - facebook.com facebook
E-R, 'sulla montagna Calderoli fa una riforma contro l'Appennino'. Baruffi, 'algoritmo truffaldino, norme pensate solo per le Alpi' #ANSA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.