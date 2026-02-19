Comuni Nicotra Anci | Stati generali importante momento più supporto per i piccoli

Nicola Nicotra di Anci afferma che gli Stati generali sono un evento fondamentale, perché portano attenzione ai problemi dei piccoli comuni. La due giorni alla Nuvola ha riunito amministratori e cittadini, creando uno spazio di confronto diretto. Durante l'iniziativa, si sono discussi temi come i finanziamenti e i servizi essenziali. Nicotra sottolinea l'importanza di rafforzare il supporto alle piccole amministrazioni locali. La discussione continua, mentre i partecipanti si preparano alla prossima fase di incontri.

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Siamo contenti di aver organizzato questa due giorni qui alla nuvola dedicata solo ai piccoli comuni, un momento di incontro importante. L'Anci lavora per i Comuni e lo fa con ancora maggiore impegno, determinazione ed energia verso le realtà più piccole, che sono tantissime". Così Veronica Nicotra, segretario generale dell'Anci, l'associazione nazionale comuni italiani, intervenendo agli Stati generali dei piccoli comuni, in svolgimento fino al 20 febbraio presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma. "Nel nostro Paese sono circa 5600 i piccoli comuni", dove ha dimora "il 16% della nostra popolazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comuni, Nicotra (Anci): "Stati generali importante momento, più supporto per i piccoli" La delegazione di Anci Marche agli Stati generali dei piccoli Comuni. Ben 44 i sindaci presentiLa delegazione di Anci Marche, guidata da 44 sindaci, partecipa agli Stati generali dei piccoli Comuni, che si terranno a Roma alla Nuvola il 19 e 20 febbraio 2026. Cultura: Aurigemma, Stati generali cinema a Roma momento importante per confrontoGli Stati Generali del Cinema a Roma rappresentano un'occasione importante di confronto e riflessione sul settore cinematografico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sperlonga, ANCI Lazio Training Camp 2025. Nicotra (Segretario Generale ANCI): Temi urgenti per i Comuni da inserire nella Legge di bilancioOggi, all’ANCI Lazio Training Camp, abbiamo l’opportunità di confrontarci e approfondire le principali sfide che stanno affrontando i Comuni. Ho illustrato un primo bilancio del confronto che da ... affaritaliani.it Anci Basilicata, Larocca: Piccoli Comuni con conti in ordine ma senza personaleBilanci in ordine ma organici ridotti nei piccoli Comuni. Larocca (ANCI Basilicata) chiede un piano nazionale su personale e investimenti. Il 19 e 20 febbraio a Roma gli Stati Generali. trmtv.it “Sarà davvero mio” È una delle domande più comuni quando si parla di ovodonazione. Le parole di Laura raccontano una verità profonda: "Poi ho sentito il suo battito… e qualcosa è cambiato." La genetica non definisce l’amore. Il legame nasce, cresce e facebook