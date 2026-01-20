Conto alla rovescia per la notte di ‘Mamma MiANT’ al Maggio Musicale Fiorentino

Il musical 'Mamma Mia', scritto da Catherine Johnson e di grande successo internazionale, sarà presentato al Maggio Musicale Fiorentino. L’evento, organizzato dalla Fondazione ANT, si inserisce in un progetto di beneficenza, portando lo spettacolo in uno dei teatri più prestigiosi d’Italia. Un’occasione per assistere a una produzione di qualità, con un significato solidale, in un contesto culturale di rilievo. Il conto alla rovescia è iniziato.

Firenze, 20 gennaio 2026 – Uno dei musical di maggiore successo della storia recente, il 'Mamma Mia' scritto dalla drammaturga britannica Catherine Johnson a fine anni '90 e andato per la prima volta in scena a Londra nel 1999, arriva in uno dei più prestigiosi teatri italiani in un adattamento originale e, come sempre quando si parla di Fondazione ANT, a fin di bene. La rappresentazione del prossimo giovedì 12 febbraio ore 20,30, intitolata 'Mamma MiANT ', vedrà infatti il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, già sold-out da tempo, fare da sfondo alle canzoni iconiche e alle eclettiche sonorità anni '70 e '80 degli Abba, nobilitate da coreografie originali e di grande impatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Conto alla rovescia per la notte di ‘Mamma MiANT’ al Maggio Musicale Fiorentino La Tosca di Giacomo Puccini al Maggio Musicale FiorentinoAl Maggio Musicale Fiorentino torna Tosca, l’opera di Giacomo Puccini. Leggi anche: L'Orchestra del mare al Maggio Musicale Fiorentino La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Parità retributiva, è conto alla rovescia per le aziende; Conto alla rovescia per la partenza di Pieve Classica 2026; Conto alla rovescia: dal 3 agosto addio carta d’identità cartacea; Elisabetta Riva, conto alla rovescia per il Comunale del futuro: Mancano 13 mesi. Conto alla rovescia per il Carnevale sambenedettese. Quattro carri in allestimento - Sfilate domenica 15 e martedì 17 febbraio: coinvolti i comitati di quartiere, carri ispirati a fantasia, mare ed Egitto per un Carnevale pensato soprattutto per i più piccoli ... lanuovariviera.it Conto alla rovescia per Mare Fuori, svelata la data d'inizio della sesta stagione - Mare Fuori arriva alla sua sesta stagione e, come di consueto, verrà trasmessa sia su Rai Due che, in anteprima, su RaiPlay. Con conseguente doppia data d'inizio ... internapoli.it 90 giorni... Non è un conto alla rovescia: è un battito! San Giovanni Valdarno comincia a cambiare ritmo. Arrivano voci diverse, accenti lontani, mani che lavorano la stessa uva in modi contrastanti. Il Sangiovese torna a farsi sentire, non uno solo, ma tanti, ogn - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.