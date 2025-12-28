Provinciali conto alla rovescia | coalizioni a confronto sui nomi dei candidati

A poco più di un mese dalle elezioni provinciali a Lecce, le coalizioni si preparano a presentare i candidati in un contesto di attesa e confronto. In attesa della discussione sul ricorso del centrodestra contro lo spostamento della data, confermata dal Tar per il 1 febbraio, le varie forze politiche definiscono le proprie strategie e nomi, in un clima di confronto e preparazione alle imminenti consultazioni.

LECCE - Poco più di un mese alle Provinciali e, in attesa della discussione sul ricorso del centrodestra contro lo spostamento della data della consultazione accolto dal Tar e che ha avuto con effetto il decreto di indizione delle votazioni per il primo febbraio, le coalizioni in campo provano a.

