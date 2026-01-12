La Cassazione ha respinto come inammissibile il ricorso di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, presentato dall’avvocato Bevilacqua. La decisione, presa dalla prima sezione penale presieduta da Giacomo Rocchi, impone a Visintin il pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. La sentenza chiude così un capitolo processuale, confermando l’orientamento della giurisprudenza in questa fase.

La prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dall’avvocato Paolo Bevilacqua, difensore di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, che chiedeva un incidente probatorio per una perizia medico-legale, condannando anche al versamento di 3mila euro alla Cassa delle Ammende. Risulta dalle motivazioni della sentenza del 18 novembre 2025. La 63enne di Trieste scomparve il 14 dicembre 2021 e fu ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 in sacchi di plastica. Il caso fu indicato inizialmente come suicidio ma la tesi fu smentita da successive indagini che ora vedono come indagato il marito, non ancora però rinviato a giudizio. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Alemanno, bocciato il ricorso straordinario. Cassazione: “Inammissibile”

Leggi anche: Caso Resinovich, in attesa della Cassazione il fratello attacca il marito: “Da Visintin solito show”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Resinovich, la Cassazione bolla come inammissibile il ricorso di Visintin. «Ora deve pagare tremila euro» - La prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dall’avvocato Paolo Bevilacqua, difensore di Sebastiano Visintin, marito di Lili ... msn.com