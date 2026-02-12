Organigramma e dotazione organica Uil diffida la Social City per comportamento antisindacale

La Uil e la Uil Fpl di Messina hanno inviato una diffida ufficiale alla Social City per comportamenti che considerano antisindacali. La comunicazione arriva dopo che l’azienda ha messo sotto osservazione l’organigramma e la dotazione organica, suscitando le proteste dei sindacati. Ora si attende una risposta, mentre la tensione tra le parti resta alta.

La denuncia dei segretari Ivan Tripodi e Livio Andronico: "iolate le prerogative sindacali sulle progressioni verticali e sulla riorganizzazione aziendale" La Uil e la Uil Fpl Messina rendono noto di avere formalmente notificato all’Azienda una diffida per comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 3001970 (Statuto dei Lavoratori), con contestuale messa in mora e richiesta di convocazione urgente di un tavolo sindacale.La decisione si è resa necessaria a seguito dell’approvazione, con delibera del C.d.A. n. 22 del 27.01.2026, del nuovo Organigramma e Funzionigramma aziendale, nonché delle modifiche alla dotazione organica e al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2026-2028.🔗 Leggi su Messinatoday.it

