Chiusi tre autolavaggi sprovvisti di autorizzazioni previste dalla legge

Il 15 gennaio, la Polizia Locale di Foggia ha chiuso tre autolavaggi privi delle autorizzazioni richieste dalla legge. Durante controlli mirati, il personale ha verificato il rispetto delle norme ambientali, accertando violazioni del Testo Unico Ambientale. L’intervento si inserisce nell’attività di tutela dell’ambiente e della legalità sul territorio, garantendo che le attività commerciali operino nel rispetto delle normative vigenti.

Nel corso di attività di controllo svolte giovedì 15 gennaio, il personale della Polizia Locale di Foggia, appartenente alla Unità Operativa di Polizia Commerciale e AmbienteDegrado Urbano, ha accertato diverse violazioni alle disposizioni previste dal Testo Unico Ambientale (D.lgs. n. 1522006, art. 279, comma 2-bis) e dal Codice della Strada. A seguito delle attività ispettive condotte presso diversi autolavaggi del territorio comunale, è emersa la mancata osservanza degli obblighi previsti dalla normativa ambientale in materia di autorizzazioni. Nei confronti di tre soggetti responsabili sono stati, pertanto, adottati i provvedimenti previsti dall’ordinamento, consistenti nella chiusura delle attività per non conformità dell’Autorizzazione Unica Ambientale, con contestuale avvio delle procedure sanzionatorie di competenza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

