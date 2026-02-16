Alexis Saelemaekers ha ripreso gli allenamenti con il Milan dopo un infortunio, che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. La sua presenza potrebbe fare la differenza nella partita contro il Como, dove spera di partire dall’inizio al fianco di Athekame. Leao, invece, lavora ancora per recuperare dalla fascia, ma punta a scendere in campo fin dal primo minuto.

Alexis Saelemaekers anche ieri ha lavorato a parte, ma molto probabilmente oggi tornerà in gruppo. Se l’adduttore sinistro non si farà sentire di nuovo (l’esame strumentale degli scorsi giorni è stato rassicurante), sarà arruolato per il match contro il Como e a quel punto toccherà ad Allegri decidere se farlo partire dalla panchina (con Athekame ancora titolare) o se utilizzarlo dal primo minuto. Il tecnico di Livorno deve anche rimpiazzare lo squalificato Rabiot: l’opzione più gettonata è l’utilizzo di Loftus-Cheek per avere una mezzala fisica e di inserimento come l’inglese più due elementi abili nel palleggio come Ricci e Modric. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, oggi Saelemaekers torna in gruppo. Leao spera di giocare dal 1' col Como

Oggi il Milan si è ritrovato in campo dopo tre giorni di riposo.

Rafael Leao e Alexis Saelemaekers sono tornati ad allenarsi con i compagni, dopo aver avuto problemi fisici nelle ultime settimane.

