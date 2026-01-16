Como Fàbregas polemico dopo la sconfitta col Milan | Oggi bene ma qua piace tanto il risultatismo…
Dopo la sconfitta contro il Milan, l’allenatore del Como, Cesc Fàbregas, ha commentato il match a 'DAZN'. Nel suo intervento, ha evidenziato alcuni aspetti positivi della prestazione, ma ha anche sottolineato come nel calcio spesso si dia troppa importanza al risultato. La sua analisi si inserisce nel contesto di una stagione in cui la squadra cerca continuità e miglioramenti.
Cesc Fàbregas, allenatore biancoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul migliorare la fase difensiva: "Prima di oggi eravamo la seconda migliore difesa in Europa. non so cosa dire. Il Milan individualmente è una squadra molto forte. Possiamo migliorare ma non possiamo essere perfetti. Oggi complimenti al Milan, hanno vinto e quindi la ragione va a loro". Da dove si ricomincia domani dopo questa sconfitta? "Si riparte dalla mentalità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: La rosicata di Fabregas: «È finita 1-3, il risultatismo che piace tanto qua» (ossia in Italia)
Leggi anche: Como Milan, parla Fabregas: «Oggi faccio i complimenti al Milan. Abbiamo perso e si deve migliorare»
"Dai Principi…" Riccardo Garrone, Rossella Como (Roma, 29 gennaio 1939 – Roma, 20 dicembre 1986), Mario Brega e Rossana Di Lorenzo Vacanze di Natale - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.