Como Fàbregas polemico dopo la sconfitta col Milan | Oggi bene ma qua piace tanto il risultatismo…

Dopo la sconfitta contro il Milan, l’allenatore del Como, Cesc Fàbregas, ha commentato il match a 'DAZN'. Nel suo intervento, ha evidenziato alcuni aspetti positivi della prestazione, ma ha anche sottolineato come nel calcio spesso si dia troppa importanza al risultato. La sua analisi si inserisce nel contesto di una stagione in cui la squadra cerca continuità e miglioramenti.

