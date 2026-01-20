Furto al supermercato | rubano alimentari e prodotti di igiene Poi la commessa li insegue

Nella giornata di lunedì 19, i carabinieri di Portomaggiore hanno arrestato due persone, un uomo e una donna, sorpresi a rubare alimentari e prodotti di igiene presso il supermercato Coop. Dopo il tentativo di furto, la commessa ha prontamente inseguito i responsabili, contribuendo all’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio si aggiunge a una serie di furti che interessano i negozi della zona, evidenziando la necessità di misure di sicurezza più efficaci.

Ancora un furto tra gli scaffali. Nel pomeriggio lunedì 19 i carabinieri di Portomaggiore hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne ed una 37enne, entrambi senza fissa dimora, che avevano appena commesso un furto ai danni del supermercato 'Coop' della zona. Provvidenziale è stata la presenza di una 'gazzella' dell'Arma proprio nelle vicinanze dell'esercizio commerciale, il cui equipaggio è intervenuto quasi simultaneamente alla richiesta arrivata al 112 da parte del personale del punto vendita. I militari hanno, infatti, individuato e bloccato i due soggetti che, inseguiti da una commessa, hanno tentato di fuggire, nascondendosi poi dietro una campana per la raccolta del vetro.

