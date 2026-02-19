Comitati del no | incontri a Borgonovo Monticelli Caorso e Travo

I comitati del “no” hanno organizzato incontri a Borgonovo, Monticelli, Caorso e Travo a causa della crescita delle campagne per il referendum sulla giustizia. Durante le serate, i membri hanno spiegato le ragioni del loro no e hanno risposto alle domande dei partecipanti. Ognuno dei quattro eventi ha attirato un pubblico attento, desideroso di conoscere meglio le proposte in votazione. Gli incontri si sono svolti in modo informale, con l’obiettivo di favorire un confronto diretto tra cittadini e rappresentanti. Le serate continuano nelle prossime settimane in altri comuni della zona.

Quattro serate consecutive in altrettanti comuni della provincia per approfondire i contenuti del referendum sulla giustizia. Gli incontri sono promossi dal Comitato civico “No alla riforma Nordio” e dal comitato “Giusto dire no” dell’Anm, insieme ad avvocati del Foro di Piacenza e realtà associative del territorio, con l’obiettivo di offrire ai cittadini strumenti informativi chiari e accessibili prima del voto. Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico e prevedono spazio per domande e interventi. Gli incontri accompagnano il percorso informativo in vista del voto referendario del 22 e 23 marzo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

