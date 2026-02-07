I Comitati fasanesi del Sì | Incontri informativi in tutto il territorio

Venerdì pomeriggio a Fasano si è svolta una conferenza stampa congiunta dei comitati locali che sostengono il Sì alla separazione delle carriere dei magistrati. L’incontro si è tenuto alla Caffetteria Bella Napoli in Piazza Ciaia, dove hanno spiegato le ragioni del loro appoggio e annunciato incontri informativi in tutto il territorio.

FASANO – Si è tenuta venerdì pomeriggio, presso la Caffetteria Bella Napoli in Piazza Ciaia, la conferenza stampa congiunta dei comitati fasanesi a sostegno del Sì per la separazione delle carriere dei magistrati. Un incontro che ha sancito l'avvio di una collaborazione unitaria tra diverse anime.

