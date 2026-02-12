Un convenzione tra Gazzola e Travo per la sicurezza del territorio

La Polizia Locale di Gazzola e quella di Travo hanno avviato ufficialmente la collaborazione lo scorso 15 gennaio. Da quel giorno, le due forze di polizia lavorano insieme per garantire maggiore sicurezza nel territorio. La convenzione, firmata qualche settimana fa, ha già portato a interventi condivisi e a un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine nelle zone più sensibili. Ora, cittadini e amministratori sperano in un miglioramento reale della situazione.

Si è attivata concretamente lo scorso 15 gennaio la convenzione che unisce la Polizia Locale di Gazzola a quella di Travo nella sicurezza del territorio. Firmata alla fine dello scorso anno e valida per un anno con possibilità di rinnovo, la collaborazione prevede che in alcuni giorni della settimana gli agenti dei due Comuni – in organico sono attualmente uno per Comune – si uniscano nel pattugliamento del territorio, permettendo di effettuare servizi impossibili in solitaria, quali ad esempio il controllo su comportamenti pericolosi alla guida o sugli eccessi di velocità con apposita strumentazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Gazzola Travo Prevenzione e servizio al territorio, volontari della Pubblica Valtrebbia in piazza a Travo Il 8 dicembre, i volontari della Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia hanno partecipato in piazza a Travo, durante il mercato mensile “Travo Agricola Artigiana”. Ok alla convenzione per la gestione delle palestre dell'Alberghiero: "Un importante punto di riferimento per il territorio" La Giunta di Cervia ha approvato la convenzione con la Provincia di Ravenna per la gestione condivisa delle palestre dell’Istituto “Tonino Guerra”.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.