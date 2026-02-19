Anthropic sta cercando di insegnare a Claude, il suo chatbot, a comportarsi bene. La causa di questa iniziativa è la preoccupazione di garantire risposte più affidabili e responsabili. Per farlo, l’azienda ha creato una “Costituzione” che guida le azioni del bot, ma non tutti sono soddisfatti di questa soluzione. Alcuni esperti ritengono che il metodo possa essere troppo rigido o poco efficace. Intanto, altre aziende preferiscono approcci diversi per migliorare l’intelligenza artificiale. La questione rimane aperta e molti osservano con attenzione gli sviluppi.

Ci sta provando Anthropic con il suo Claude, con una “Costituzione” che non convince tutti: altre aziende si pongono meno il problema Lo scorso dicembre alcuni ricercatori scoprirono che ponendo le giuste domande a Claude, il chatbot di Anthropic, era possibile fargli rivelare l’esistenza di un documento segreto su cui era stato addestrato. Il documento era pensato per fare da guida etica e morale a Claude, ed era noto internamente come “Soul Doc” (documento dell’anima): al suo interno c’erano diverse indicazioni comportamentali, come «garantire la sicurezza e supportare la supervisione umana dell’intelligenza artificiale». 🔗 Leggi su Ilpost.it

