Il sorteggio non può essere buono solo per giudicare i ministri

Il nome di Augusto Barbera riemerge dopo che ha criticato la gestione delle disposizioni di Nordio, accusando una lettura superficiale del testo. La causa risiede nel fatto che alcuni commentatori e politici interpretano le nuove norme in modo troppo semplice, senza approfondire le disposizioni ufficiali. Barbera invita a verificare i testi con attenzione, evitando fraintendimenti che possono portare a giudizi affrettati. La questione riguarda la corretta comprensione delle leggi, non solo per i ministri ma anche per il pubblico. La discussione si concentra sulla responsabilità di chi legge e interpreta i testi ufficiali.

Al direttore - Ho letto sul suo giornale il richiamo del presidente Augusto Barbera all’elementare dovere di “fact checking”, vale a dire di leggere “le disposizioni del testo Nordio” senza far dire loro più di quanto consentano la lettera e l’interpretazione logico-sistematica. Proprio perché quel richiamo riguarda tutti, intervengo sul tema del sorteggio dei consiglieri togati previsto dalla riforma costituzionale sottoposta a referendum. Da un lato, il sorteggio è stato descritto come se la riforma introducesse un principio di casualità, quasi che l’autogoverno della magistratura venisse affidato alla pura sorte, come in una partita ai dadi: una suggestiva metafora che nel dibattito è stata impiegata testualmente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il sorteggio non può essere buono solo per giudicare i ministri Leggi anche: Provare a giudicare senza essere giudici Da’Vine Joy Randolph: «Nella vita non esiste un solo grande amore. La mia anima gemella può essere mia madre, il mio cane, un amico, non solo un partner»Da’Vine Joy Randolph condivide la sua visione dell’amore e della felicità, sottolineando che nella vita non si limita a un unico grande amore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum, Decaro e il suo no: Il sorteggio per il Csm? Inaccettabile; Atene non sorteggiava i generali; Cui prodest? La riforma della separazione delle carriere: quale destino per la difesa?; Nordio: 'Sorteggio eliminerà sistema para-mafioso Csm'. Ira dell'Anm. Bufera su Nordio, «il sorteggio eliminerà un sistema para-mafioso al Csm»ROMA All’interno del Csm tra le correnti della magistratura c’è una consorteria autoreferenziale che solo il sorteggio può eliminare. Lo dice il ministro della Giustizia Carlo Nordio in una intervis ... corrieredellacalabria.it Nordio: «Il sorteggio eliminerà un sistema para-mafioso al Csm». L'Anm: «Offende le vittime»All'interno del Csm tra le correnti della magistratura c'è «una consorteria autoreferenziale che solo il sorteggio ... msn.com C’è chi vede il Carlo Nordio che brandisce il sorteggio come un disinfettante morale: “eliminerà il sistema para-mafioso al Csm”. E c’è Nicola Gratteri che alza il controcanto: “votano Sì massoni deviati, imputati e indagati”. Naturale. Tutti pronti a sdegnarsi. Tutti facebook Dopo essere stato promosso in Championship, il Wrexham sta facendo una buonissima stagione. È in lotta per i play-off e in FA Cup ha battuto l’Ipswich, conquistando gli ottavi di finale Ieri si sono svolti i sorteggi e i gallesi hanno pescato il Chelsea, che osp x.com