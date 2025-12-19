Silvia Salis | Non farò mai le primarie
Silvia Salis, sindaca di Genova, conferma di non voler partecipare alle primarie e mantiene un certo riserbo sul suo futuro politico. Nell’intervista pubblicata su “Venerdì” di Repubblica, la sua posizione rimane ambigua, lasciando spazio a molteplici interpretazioni. Tra esclusioni e possibili scenari, il suo nome continua a essere al centro del dibattito politico, alimentando curiosità e aspettative.
La sindaca di Genova Silvia Salis sarà la candidata dell'area riformista? In una lunga intervista pubblicata su “Venerdì” di Repubblica oggi, 19 dicembre, la prima cittadina esclude le primarie, ma allo stesso tempo non si sbottona su un possibile futuro in politica nazionale.“Io non farò mai le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
