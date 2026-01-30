Milena Melchiorre ha presentato il suo primo album,

"Punto a Capo": il debutto sincero e coraggioso di Milena Melchiorre. Punto a Capo è il primo album di Milena Melchiorre, giovane cantautrice abruzzese che sta rapidamente conquistando l'attenzione del panorama musicale italiano. Il disco, disponibile su tutti i principali store digitali, segna l'esordio discografico dell'artista e può essere acquistato anche in formato CD sul sito ufficiale di Cinemusica Nova srls: www.ideasuoni.com.. Il progetto comprende sei brani originali, interamente scritti, musicati e interpretati da Melchiorre. A definire l'identità sonora dell'album è il lavoro del chitarrista e arrangiatore romano Stefano Zaccagnini, affiancato da un ensemble di musicisti di grande esperienza: Alessandro Sanna al basso, Gianni Aquilino al pianoforte e alle tastiere, Pino Vecchioni alla batteria e Giovanna Famulari al violoncello.

© Gbt-magazine.com - Milena Melchiorre debutta con “Punto a Capo”

