Milena Melchiorre debutta con Punto a Capo

Da gbt-magazine.com 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milena Melchiorre ha presentato il suo primo album,

“Punto a Capo”: il debutto sincero e coraggioso di Milena Melchiorre. Punto a Capo è il primo album di Milena Melchiorre, giovane cantautrice abruzzese che sta rapidamente conquistando l’attenzione del panorama musicale italiano. Il disco, disponibile su tutti i principali store digitali, segna l’esordio discografico dell’artista e può essere acquistato anche in formato CD sul sito ufficiale di Cinemusica Nova srls: www.ideasuoni.com.. Il progetto comprende sei brani originali, interamente scritti, musicati e interpretati da Melchiorre. A definire l’identità sonora dell’album è il lavoro del chitarrista e arrangiatore romano Stefano Zaccagnini, affiancato da un ensemble di musicisti di grande esperienza: Alessandro Sanna al basso, Gianni Aquilino al pianoforte e alle tastiere, Pino Vecchioni alla batteria e Giovanna Famulari al violoncello. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

milena melchiorre debutta con punto a capo

© Gbt-magazine.com - Milena Melchiorre debutta con “Punto a Capo”

Approfondimenti su Milena Melchiorre

Terni, Milena debutta con ‘Narciso’: “Un amore tossico doveroso da raccontare anche per chi si riconosce nella storia”

Il migliore tiramisù del mondo è giapponese, al secondo posto Milena Russo di Capo d’Orlando

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.