Milena Melchiorre debutta con Punto a Capo
Milena Melchiorre ha presentato il suo primo album,
“Punto a Capo”: il debutto sincero e coraggioso di Milena Melchiorre. Punto a Capo è il primo album di Milena Melchiorre, giovane cantautrice abruzzese che sta rapidamente conquistando l’attenzione del panorama musicale italiano. Il disco, disponibile su tutti i principali store digitali, segna l’esordio discografico dell’artista e può essere acquistato anche in formato CD sul sito ufficiale di Cinemusica Nova srls: www.ideasuoni.com.. Il progetto comprende sei brani originali, interamente scritti, musicati e interpretati da Melchiorre. A definire l’identità sonora dell’album è il lavoro del chitarrista e arrangiatore romano Stefano Zaccagnini, affiancato da un ensemble di musicisti di grande esperienza: Alessandro Sanna al basso, Gianni Aquilino al pianoforte e alle tastiere, Pino Vecchioni alla batteria e Giovanna Famulari al violoncello. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
