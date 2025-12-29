Sprofondo rosso 2025 da incubo per un partito italiano | Quanto ha perso in un anno

Nel 2025, il Partito Democratico italiano ha affrontato un anno difficile, con perdite di consenso evidenti nelle elezioni amministrative e regionali. La situazione politica si è consolidata in rapporti di forza sfavorevoli, evidenziando una fase complessa per il partito e per il suo ruolo nel panorama nazionale. Questo contesto riflette le sfide e le tensioni di un anno caratterizzato da cambiamenti e incertezze politiche.

Profondo rosso per Elly Schlein. Anche l'ultima fotografia politica del 2025 conferma rapporti di forza ormai cristallizzati e poco favorevoli al Partito Democratico, nonostante un anno segnato da numerose elezioni amministrative e regionali. Il bilancio complessivo, infatti, mostra come i risultati accumulati nel corso dell'anno non abbiano prodotto scossoni significativi. Per la sinistra, e in particolare per il Pd guidato da Schlein, è una constatazione amara: il consenso resta sostanzialmente fermo, se non in lieve flessione. Qualche movimento si registra, ma si tratta di assestamenti marginali.

