Come è stato arrestato il principe Andrea e cosa succederà ora

Il principe Andrea è stato arrestato giovedì mattina alla tenuta di Sandringham, nel Norfolk, proprio nel giorno del suo 66° compleanno. Le forze di polizia, senza scritte identificative, hanno circondato la residenza e portato via l’ex membro della famiglia reale in modo rapido. Sei veicoli sono entrati nella tenuta poco prima delle otto, dirigendosi verso la sua abitazione a Wood Farm, dove ora vive in esilio. Le autorità non hanno ancora comunicato ufficialmente i motivi dell’arresto. La vicenda sta attirando molta attenzione.

Intorno alle 8:00 di giovedì 19 febbraio 2026, giorno del 66º compleanno di Andrea Mountbatten Windsor, sei auto della polizia senza contrassegni sono state avvistate alla tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk, dirette a Wood Farm, la residenza dove l’ex principe vive ora in esilio. I testimoni hanno raccontato che gli agenti, circa otto in tutto, erano in abiti civili e che uno di loro portava un computer portatile della polizia. La polizia del Norfolk ha spiegato di supportare l’indagine della Thames Valley Police, che ha assunto la guida delle verifiche sulle accuse di “cattiva condotta nell’esercizio di ufficio pubblico” nei confronti dell’ex principe, fratello di Re Carlo II. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ecco perché è stato arrestato il principe Andrea

Epstein Files, il principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato

