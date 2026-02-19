La squadra tedesca sorprende durante la prova di salto della Team Sprint di combinata nordica a Milano Cortina 2026. Con un salto impeccabile, i tedeschi si posizionano al primo posto, lasciando dietro avversari più accreditati. I loro atleti migliorano le prestazioni rispetto alle qualifiche, sorprendendo pubblico e commentatori. La performance di oggi potrebbe cambiare gli equilibri della competizione. La gara continua con la seconda parte, mentre gli spettatori aspettano di vedere come si svilupperà la corsa.

Va in archivio con un risultato a sorpresa il segmento di salto della Team Sprint di combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul trampolino grande di Predazzo è stata infatti la Germania a firmare il miglior punteggio complessivo, mettendosi nella condizione di poter ambire a qualcosa di importante in vista del segmento di fondo che andrà in scena a Tesero dalle ore 14.00. Johannes Rydzek e Vinzenz Geiger si sono superati sul Large Hill della Val di Fiemme, mettendosi alle spalle la delusione per l’andamento delle gare individuali e portandosi in prima piazza provvisoria a metà della competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica, Germania in testa a sorpresa dopo il segmento di salto della Team Sprint olimpica

LIVE Combinata nordica, Team Sprint Olimpiadi in DIRETTA: Norvegia stra favorita dopo il segmento di salto, Italia da rimontaLa Norvegia ha dominato il segmento di salto nella combinata nordica, causando una forte aspettativa per la gara di sprint a Lago.

LIVE Combinata nordica, Team Sprint Olimpiadi in DIRETTA: iniziato il segmento di salto, l’Italia può stupireL’evento di combinata nordica alle Olimpiadi si svolge in condizioni difficili, con neve che rallenta le piste e misure di salto molto deboli per alcune nazioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.