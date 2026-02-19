Combinata nordica oggi Olimpiadi 2026 | orario gara a coppie tv streaming italiani in gara

Oggi la combinata nordica a Milano Cortina 2026 si chiude con la prova a coppie, la Team Sprint. La gara si svolge nel pomeriggio e coinvolge squadre di atleti provenienti da diversi Paesi, tra cui l’Italia. La trasmissione sarà in diretta su Rai e su piattaforme streaming, permettendo a tifosi e appassionati di seguire ogni momento. Gli italiani cercheranno di ottenere un buon risultato davanti al pubblico di casa, che aspetta con entusiasmo questa ultima sfida della disciplina. La competizione si svolge sulle piste alpine di Cortina.

Sarà la Team Sprint a chiudere il programma della combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La prova a coppie, che fa il suo esordio in una rassegna a cinque cerchi prendendo il posto della gara a squadre (riservata ai quartetti), si terrà quest'oggi in Val di Fiemme con segmento di salto sul trampolino grande di Predazzo alle ore 10.00 e segmento di fondo nei pressi di Tesero alle 14.00. Favorita d'obbligo la Norvegia, trascinata da un Jens Luraas Oftebro che spera di completare il tris dopo essersi imposto nei due eventi individuali, ma possono puntare al titolo anche Austria, Finlandia e Germania.