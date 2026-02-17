Combinata nordica oggi Olimpiadi 2026 | orario Large Hill tv streaming italiani in gara

Oggi, martedì 17 febbraio, la combinata nordica torna in primo piano ai Giochi di Milano Cortina 2026, perché si assegna il secondo titolo olimpico. La gara si svolge sulla grande collina e si può seguire in diretta TV e streaming. Sono in pista anche gli atleti italiani, pronti a dare il massimo.

La combinata nordica torna protagonista oggi, martedì 17 febbraio, con l'assegnazione del secondo titolo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tutto è pronto in Val di Fiemme per la gara individuale con salto sul trampolino grande di Predazzo e a seguire il segmento di fondo sulla distanza dei 10 chilometri nei pressi di Tesero. L'uomo da battere è sicuramente il norvegese Jens Luraas Oftebro, fresco campione olimpico su Normal Hill, ma i risultati dei giorni scorsi in allenamento hanno aumentato le quotazioni di altri possibili protagonisti della sfida per la vittoria come l'altro norvegese Andreas Skoglund, il finlandese Ilkka Herola e soprattutto l'austriaco Johannes Lamparter.