Oggi inizia ufficialmente la combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli atleti scendono in pista dopo giorni di allenamenti, e il programma si concentra sulla prova del Normal Hill. Gli italiani sono pronti a scendere in gara, mentre gli appassionati possono seguire l’evento in diretta TV o streaming.

Dopo alcune giornate riservate agli allenamenti, comincia ufficialmente anche il programma della combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In Val di Fiemme andrà in scena oggi la gara individuale con segmento di salto sul trampolino piccolo di Predazzo e a seguire una prova a inseguimento di fondo sulla distanza dei 10 km a Lago di Tesero. Il favorito tecnico della vigilia è probabilmente il norvegese Jens Luraas Oftebro, capace di fare la differenza sugli sci stretti e agevolato da un format che non genera abitualmente distacchi enormi dopo il segmento di salto. Gli altri pretendenti alla vittoria finale sono sulla carta gli austriaci Johannes Lamparter e Stefan Rettenegger, il finlandese Ilkka Herola ed il tedesco Vinzenz Geiger. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica oggi, Olimpiadi 2026: orario Normal Hill, tv, streaming, italiani in gara

Approfondimenti su Combinata Nordica

Oggi a Livigno, in provincia di Sondrio, si assegnano le prime medaglie di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La Coppa del Mondo di combinata nordica torna a Oberhof dopo 16 anni, con le competizioni previste nel weekend del 17-18 gennaio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Combinata Nordica

Argomenti discussi: Combinata nordica senza gara donne ai Giochi: le proteste tra barbe finte e bastoncini incrociati; Combinata Nordica - Milano-Cortina 2026 - highlights delle Olimpiadi; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, mercoledì 11 febbraio; LIVE Sci alpino, Combinata maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppietta Svizzera, 5° Sala, delude Vinatzer.

Combinata nordica: Herola e Thomas Rettenegger in evidenza nell’ultima serie di salti di allenamento alle OlimpiadiSi è conclusa da pochi minuti la seconda sessione di salti di allenamento per quanto riguarda la combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. oasport.it

Diretta combinata femminile/ Olimpiadi 2026: Shiffrin sbaglia, oro all’Austria! Italia mediocre (10 febbraio)Diretta combinata femminile Olimpiadi 2026: Mikaela Shiffrin sbaglia ed è quarta con Breezy Johnson, oro all'Austria davanti a Germania e Usa II. ilsussidiario.net

Olimpiadi Val di Fiemme: Raimund oro sul Normal Hill, Bresadola 19° https://www.calciomagazine.net/olimpiadi-val-di-fiemme-raimund-oro-normal-hill-240068.html - facebook.com facebook