LIVE Combinata nordica Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Jens Luraas Oftebro entra nella storia

Jens Luraas Oftebro ha scritto un nuovo capitolo nella storia della Combinata Nordica ai Giochi di Milano Cortina 2026, grazie alla sua vittoria nel team sprint, che ha portato la Norvegia al primo posto. La sua prestazione ha stupito il pubblico, soprattutto per la strategia adottata in salita e le scelte di ritmo durante la gara. La competizione si è conclusa mercoledì, lasciando i tifosi senza parole davanti a un risultato inaspettato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della Gundersen su trampolino grande di Combinata Nordica a Milano Cortina 2026, a mercoledì per la team sprint. Un saluto sportivo! 14:14 Oftebro diventa il secondo atleta della storia a completare la doppietta olimpica nella Combinata nordica. Si chiude la carriera individuale di Pittin alle Olimpiadi, c'era a Torino 2006! Grazie Alessandro! 14:12 CLASSIFICA GUNDERSEN TRAMPOLINO LUNGO10km: Jens Luraas OFTEBRO (NOR). Johannes Lamparter (NOR) +4?4. Ilkka Herola (FIN) +14?4. 18. Aaron Kostner (ITA) 23. Samuel Costa (ITA) 24. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Jens Luraas Oftebro entra nella storia LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Jens Luraas Oftebro prenota la doppietta!Jens Luraas Oftebro ha conquistato due medaglie nella combinata nordica ai Giochi di Parigi 2024, a causa di una prestazione eccezionale sulla neve fresca. Combinata nordica, Jens Luraas Oftebro rimonta nel fondo e trionfa alle Olimpiadi. Costa a ridosso della top10Jens Luraas Oftebro ha vinto la gara di combinata nordica ai Giochi di Milano Cortina 2026.