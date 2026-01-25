L' associazione Mimmo Grosso sul mercato ittico | Dialogo avviato ma operatività lontana mancano strutture chiave

L’associazione Mimmo Grosso ha commentato il trasferimento del mercato ittico, evidenziando che, sebbene sia stato avviato un dialogo, l’operatività resta ancora lontana a causa della mancanza di strutture fondamentali. I rappresentanti dell’associazione hanno sottolineato l’importanza di garantire trasparenza e chiarezza su questa questione, ricordando l’obiettivo di tutelare gli operatori e la cittadinanza.

L'associazione “Mimmo Grosso” interviene in merito al trasferimento del mercato ittico per precisare, per il tramite dei suoi rappresentanti, alcuni aspetti «per onore di cronaca e trasparenza verso la cittadinanza». «Fermo restando il giudizio negativo», si legge in una nota firmata da Doriano.🔗 Leggi su Ilpescara.it Sola (M5s) annuncia sopralluogo nel mercato ittico: "Commissioni congelate, ma il problema resta"Sola del Movimento 5 Stelle ha annunciato un sopralluogo al mercato ittico di Pescara, evidenziando che, nonostante le commissioni siano state congelate, i problemi persistono. L'amministrazione Masci sul mercato ittico all'ingrosso: "Comprendiamo le difficoltà e siamo al lavoro per il trasferimento"L’amministrazione Masci riconosce le sfide affrontate dagli operatori del mercato ittico all’ingrosso e si impegna a ridurre i disagi legati al trasferimento nella nuova sede sulla sponda sud del fiume. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Crisi della marineria, gli armatori ora contano i danni: Risposte o agiremo per vie legali. Oggi su linea Verde il nostro Mimmo Ferrulli e il racconto sui muretti a secco. Tra gli operatori Mimmo Morgese vicepresidente della nostra associazione. - facebook.com facebook Associazione Domenico Ricci (@AsDomenicoRicci) / Posts and Replies x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.