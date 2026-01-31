Il comandante interregionale dei carabinieri ha fatto visita all’unità speciale ‘Cacciatori’. Ha incontrato i militari e verificato di persona le operazioni in corso. La visita si inserisce in un momento di attenzione particolare per questa unità che svolge missioni di alta difficoltà, spesso lontano dai riflettori. I carabinieri hanno mostrato orgoglio e determinazione nel loro lavoro quotidiano.

Il comandante interregionale dei carabinieri ha effettuato una visita ufficiale presso lo Squadrone ‘Cacciatori’, unità specializzata del corpo che opera con elevata autonomia in missioni di alta complessità. L’evento si è svolto nei giorni scorsi presso la base operativa del reparto, ubicata in una zona strategica del territorio nazionale, e ha avuto luogo in un contesto di rafforzamento del coordinamento tra le diverse componenti delle forze dell’ordine. L’obiettivo della visita era verificare in loco le capacità operative, la preparazione tattica e lo stato di addestramento del nucleo, noto per la sua elevata specializzazione in interventi in ambienti difficili, sia in ambito nazionale che internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Visita ufficiale del comandante carabinieri presso la unità speciale Cacciatori

Il comandante interregionale dei Carabinieri "Podgora", generale Aldo Iacobelli, ha visitato il Comando Legione Toscana per uno scambio di auguri natalizi, incontrando ufficiali, militari e rappresentanti delle associazioni professionali e sindacali, consolidando il senso di coesione e collaborazione nel periodo delle festività.

