Futuro nel cuore via al progetto di prevenzione cardiovascolare pediatrica del Rotary Club Porte di Napoli

Questa mattina, a Villa dei Poeti di Cardito, è stato inaugurato ufficialmente il progetto “Futuro nel Cuore”. Si tratta della sesta edizione di un’iniziativa del Rotary Club Afragola – Frattamaggiore “Porte di Napoli” dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari nei bambini. Il taglio del nastro ha segnato l’avvio di un percorso che punta a sensibilizzare genitori e insegnanti sull’importanza di controlli e stili di vita sani fin dalla giovane età.

Nel corso dell'incontro è stata annunciata la conclusione della raccolta fondi realizzata in partnership con il Gruppo Supermercati Di Tella, che ha consentito la donazione di un ecocardiografo al Club, rafforzando l'operatività del progetto sul territorio.

