Colpo notturno in discoteca titolare e dipendente affrontano i ladri in fuga Un arresto

Un furto avvenuto in una discoteca ha portato a una colluttazione tra il proprietario e un dipendente contro i ladri in fuga. La rapina si è svolta durante le prime ore della notte, quando i malviventi sono entrati armati e hanno minacciato il personale. Il titolare, cercando di difendere il locale, ha tentato di bloccare i ladri mentre scappavano con alcuni oggetti di valore. La scena si è conclusa con l’arresto di uno dei ladri, catturato poco dopo. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Arrestato dai Carabinieri un 31enne per rapina impropria. Sorpreso a rubare alcolici e impianti autdio, è stato bloccato dopo una colluttazione. È caccia a due complici Un furto notturno trasformatosi rapidamente in rapina, con momenti di grande concitazione e un corpo a corpo per sventare il colpo. È quanto accaduto nella serata del 16 febbraio a Spilamberto, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno fatto scattare le manette ai polsi di un uomo di 31 anni, sorpreso a razziare una nota discoteca della zona approfittando dell'orario di chiusura. L'episodio ha avuto inizio quando i malviventi sono riusciti a introdursi nel locale forzando gli infissi di una delle porte di emergenza, con il chiaro intento di fare razzia di bottiglie di alcolici e costose apparecchiature audio.