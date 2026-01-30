Blitz notturno dei ladri nell’azienda Arrivano i carabinieri un arresto

I ladri hanno tentato di scassinare un’azienda nella zona industriale di Medicina. Sono stati sorpresi dai carabinieri, arrivati sul posto, e uno di loro è stato subito arrestato. La scena si è svolta di notte, quando il sospettato stava per portare via merce e attrezzi. I militari hanno bloccato il ladro sul fatto e ora sono in corso le verifiche per capire se ci siano altri complici.

Tenta un furto nella zona industriale di Medicina, ma viene scoperto ed arrestato in flagranza di reato. I carabinieri della Tenenza di Medicina hanno arrestato un trentenne, ora accusato del reato di tentato furto aggravato in concorso: con lui c'erano, infatti, altri due complici che sono riusciti per il momento a dileguarsi. Stando a quanto ricostruito dai militari i tre si sono introdotti, sere fa, all'interno del perimetro di un'azienda privata della zona industriale di Medicina, la Tfl Italia di Fossatone. Il gruppo, dopo aver forzato l'ingresso dell'azienda, si è prodigato ad armeggiare nelle cabine elettriche che servono l'intero complesso aziendale.

