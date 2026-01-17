Raid notturno in palestra ladri in fuga danno vita ad un inseguimento

Due ladri sono stati sorpresi a tentare un furto in una palestra nella zona Cecchignola-Laurentino. Dopo aver subito l’intervento delle forze dell’ordine, è iniziato un inseguimento notturno tra le vie della zona. L’episodio si è concluso con la fuga dei malviventi, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare e rintracciare i responsabili.

È stata una società di servizi di vigilanza ad allertare il 112 segnalando che poco prima, due soggetti erano entrati furtivamente all'interno di una palestra situata in via dei Granatieri. La segnalazione è stata immediatamente fornita a una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che in pochi minuti è giunta sul posto, notando un furgone, un Fiat Doblò, allontanarsi velocemente dal luogo indicato. Ne è nato un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri fino a via Ardeatina dove, la gazzella dei militari è riuscita a raggiungerli e bloccare il mezzo e a mettere in sicurezza uno dei due fuggitivi, un romano di 45 anni, con precedenti specifici, mentre il complice è riuscito a fuggire a piedi nelle campagne circostanti e a far perdere le proprie tracce grazie anche all'oscurità della notte.

