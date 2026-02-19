Collettivi Autonomi | A Torino cinque arresti e 12 obblighi di firma

A Torino, le autorità hanno arrestato cinque persone e imposto dodici obblighi di firma dopo le proteste pro-Palestina. La polizia ha eseguito i provvedimenti per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate, considerate disturbanti per l’ordine pubblico. Durante le operazioni, sono stati sequestrati manifesti e bandiere. Le proteste si sono svolte nel centro della città, attirando decine di manifestanti. Questa azione si inserisce in una serie di interventi contro il dissenso, suscitando reazioni contrastanti tra cittadini e attivisti.

Torino, repressione delle proteste pro-Palestina: cinque arresti domiciliari e dodici obblighi di firma. Torino è al centro di una crescente tensione a seguito di un’operazione della Digos che ha portato a cinque arresti domiciliari e dodici obblighi di firma per attivisti vicini al centro sociale Askatasuna. L’intervento, secondo quanto riferito da collettivi autonomi, si inserisce in un contesto di crescente repressione delle proteste legate alla questione palestinese, con accuse di blocco stradale e ferroviario. Un’escalation di operazioni nel capoluogo piemontese. L’operazione di Torino rappresenta un’ulteriore escalation di un clima di tensione che si protrae da mesi nella città.🔗 Leggi su Ameve.eu

